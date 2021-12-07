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Фанат нарисовал Мастера Чифа из Halo на холсте

Фанат нарисовал Мастера Чифа из Halo на холсте
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Пользователь Reddit под ником eels_n_escalators показал свою работу, посвящённую серии Halo. Он написал картину с главным героем франшизы — Мастером Чифом.

Для работы художник использовал разные краски, однако не уточнил тип материала. Картина выполнена на холсте. На переднем плане красуется Чиф в своей культовой броне, а на фоне можно увидеть небо, облака и горы. Картина выполнена яркими оттенками, а чёрный цвет виднеется лишь в нижней части брони.

Пользователи в комментариях оценили работу автора и отметили внимание к деталям. Релиз сюжетной части Halo Infinite состоится уже завтра, 8 декабря. Мультиплеер шутера доступен бесплатно с 15 ноября. Авторы игры рассказывали, что боялись повторить судьбу Anthem, поэтому старались трепетно относиться к разработке.

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