Sony внезапно убрала из магазина PSN страницы Uncharted 4 и Lost Legacy

7 декабря Sony анонсировала ремастеры Uncharted 4 и Lost Legacy. Комплект уже можно предзаказать для PS5 за 3599 рублей, однако отдельные страницы игр пропали — вместо них появился бандл.

Новость по теме Ремастер Uncharted 4 выйдет в конце января: детали и стоимость

Судя по всему, Sony решила не продавать тайтлы отдельно, а объединить их в один набор. Его стоимость составляет 2899 рублей. В данный момент найти Uncharted 4 или Lost Legacy в PSN не получится. Поиск выдаст свежие комплекты, а также переизданную трилогию.

Сама Sony ситуацию не прокомментировала. Uncharted 4: Legacy of the Thieves Collection выйдет на PS5 уже 28 января 2022 года. Ремастеры получат три графических режима и поддержку особенностей консолей, включая 3D-звук, адаптивные триггеры DualSense и другое.

Информация о ПК-версии сборника появится в начале 2022 года. Вероятно, её релиз тоже состоится в первой половине 2022-го.

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