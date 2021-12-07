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Ник Офферман сыграет ЛГБТ-персонажа в сериале The Last of Us

Ник Офферман сыграет ЛГБТ-персонажа в сериале The Last of Us
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6 декабря появилась информация, что звезда сериала «Парки и зоны отдыха» Ник Офферман появится в сериале The Last of Us. Фанаты гадали, кого мог сыграть актёр, однако уже 7-го числа стало известно, что ему досталась роль Билла.

Информацию об участии Оффермана раскрыл Мюррей Бартлетт, который сыграл Фрэнка. Его персонаж и Билл в The Last of Us были парой, проживающей вместе. Потом Фрэнк умер, а Билл продолжил жить в одиночестве.

Изначально роль Билла должен был исполнить Кон О’Нилл, однако, по информации издания Variety, актёр не смог найти в своём графике время для сериала, поэтому его заменили на Оффермана. Других подробностей шоу не раскрыли.

Сериал The Last of Us выйдет в 2022 году на сервисе HBO. Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэл), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс).

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