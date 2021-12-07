Ubisoft ввела NFT в свои игры и начала с Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft официально добавила невзаимозаменяемые токены (NFT) в Ghost Recon Breakpoint на ПК. С 9 декабря через бету платформы Ubisoft Quartz игроки смогут покупать и продавать уникальные цифровые предметы.

С запуском платформы игроки Ghost Recon Breakpoint на ПК смогут приобретать «Знаки» (Digits), которые будут сертификатами внутриигровых предметов вроде транспорта, оружия и экипировки. Каждый состоит из фиксированного количества вещей, а выпустят токены ограниченным тиражом.

Ubisoft считает, что введение NFT в игры принесёт дополнительные азарт.

«Знаки» — это новый способ почувствовать косметические предметы, которые сочетают удовольствие от игры и высокобюджетное качество, а также дополнительный азарт от владения NFT. Они представляют собой уникальные коллекционные предметы игровых миров Ubisoft.

Каждый знак поставляется с собственным серийным номером и сертификатом собственности. Продавать «Знаки» можно будет на сторонних платформах за пределами экосистемы Ubisoft, сообщает VGC.

Ubisoft Quartz работает на основе блокчейна Tezos, который использует куда меньше энергии, чем Ethereum, рассказывает Ubisoft.

Энергоэффективность стала ключевым требованием для продвижения технологии блокчейна в будущее, где она может широко использоваться миллионами игроков. Мы выбрали Tezos из-за его оригинальной сети Proof-of-stake и его лидерства в области «чистых NFT».

Бета платформы Ubisoft Quartz будет доступна с 9 декабря в США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии. Раздача бесплатных «Знаков» для Ghost Recon Breakpoint пройдёт 9, 12 и 15 декабря, а также позже в 2022 году.

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