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Ubisoft ввела NFT в свои игры и начала с Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft ввела NFT в свои игры и начала с Ghost Recon: Breakpoint
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Ubisoft официально добавила невзаимозаменяемые токены (NFT) в Ghost Recon Breakpoint на ПК. С 9 декабря через бету платформы Ubisoft Quartz игроки смогут покупать и продавать уникальные цифровые предметы.

С запуском платформы игроки Ghost Recon Breakpoint на ПК смогут приобретать «Знаки» (Digits), которые будут сертификатами внутриигровых предметов вроде транспорта, оружия и экипировки. Каждый состоит из фиксированного количества вещей, а выпустят токены ограниченным тиражом.

Ubisoft считает, что введение NFT в игры принесёт дополнительные азарт.

«Знаки» — это новый способ почувствовать косметические предметы, которые сочетают удовольствие от игры и высокобюджетное качество, а также дополнительный азарт от владения NFT. Они представляют собой уникальные коллекционные предметы игровых миров Ubisoft.

Каждый знак поставляется с собственным серийным номером и сертификатом собственности. Продавать «Знаки» можно будет на сторонних платформах за пределами экосистемы Ubisoft, сообщает VGC.

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Ubisoft Quartz работает на основе блокчейна Tezos, который использует куда меньше энергии, чем Ethereum, рассказывает Ubisoft.

Энергоэффективность стала ключевым требованием для продвижения технологии блокчейна в будущее, где она может широко использоваться миллионами игроков. Мы выбрали Tezos из-за его оригинальной сети Proof-of-stake и его лидерства в области «чистых NFT».

Бета платформы Ubisoft Quartz будет доступна с 9 декабря в США, Канаде, Испании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Австралии и Бразилии. Раздача бесплатных «Знаков» для Ghost Recon Breakpoint пройдёт 9, 12 и 15 декабря, а также позже в 2022 году.

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