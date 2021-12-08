Авторы Inside и Limbo показали новый арт из своей следующей игры

Датская студия Playdead, разработчики Inside и Limbo, показали новый арт своей будущей игры. На нём показан человек с фонарём, заходящий внутрь какого-то большого здания. Также студия рассказала о 15-летии компании и назвала третью игру самым амбициозным проектом команды.

Ровно 15 лет назад Арнт Йенсен основал студию Playdead. На создание Limbo и Inside у нас ушло ровно по шесть лет, а наш текущий проект, GAME 3, ещё более амбициозен.

Это уже не первые кадры из будущей игры студии. Ранее авторы уже делились другими артами, но по ним также ничего толком не понять. Разработчики объясняют свой новый проект как «научно-фантастическое приключение, действие которого развернётся в отдалённом уголке вселенной». Дата выхода игры пока не объявлена.

Последний на данный момент проект студии — Inside — вышел летом 2016 года и получил очень высокие оценки от критиков и игроков. Как отметили разработчкики, на создание своих платформеров они тратят примерно 6 лет, однако вполне возможно, что в этот раз их график нарушится в связи с пандемией.

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