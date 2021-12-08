Киберспортивная команда Серхио Агуэро вышла в плэй-офф крупного турнира по Valorant

Киберспортивный клуб KRÜ Esports футболиста Серхио Агуэро вышел в плей-офф турнира VALORANT Champions 2021. В решающем матче коллектив обыграл команду Sentinels и вышел из группы со второй строчки.

На протяжении групповой стадии игры своей команды стримил сам Агуэро на своей Twitch-страничке. Неизвестно, продолжит ли он комментировать будущие матчи турнира.

В 1/4 KRÜ встретится с Fnatic. Команды сразятся друг с другом в формате BO3 — то есть до двух побед. Проигравший коллектив покинет турнир. Всего в VALORANT Champions 2021 разыгрывают $ 1 млн. Победитель определится уже 12 декабря и заберёт $ 350 тысяч призовых.

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