BioWare перенесла релиз Legacy of the Sith для Star Wars: The Old Republic на два месяца

BioWare объявила о переносе крупного дополнения для Star Wars: The Old Republic под названием Legacy of the Sith. Теперь оно выйдет 15 февраля 2022 года вместо 14 декабря.

По словам авторов, дополнение получилось очень масштабным и меняет многие игровые системы. Поэтому разработчикам потребуется больше времени на тестирование и полировку расширения. BioWare отметила, что решение далось команде нелегко, однако в конечном итоге все останутся в выигрыше.

Дополнение Legacy of the Sith приурочено к десятилетию Star Wars: The Old Republic. Вместе с выпуском DLC разработчики обновят интерфейс, сделают классы более универсальными, изменят боевую систему и введут ряд технических нововведений. В студии считают выпуск Legacy of the Sith фундаментом для будущего расширения проекта.

