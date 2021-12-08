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В Assassin's Creed Odyssey дадут сыграть полностью бесплатно

В Assassin's Creed Odyssey дадут сыграть полностью бесплатно
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С 16 по 19 декабря в Assassin’s Creed Odyssey пройдут бесплатные выходные. Об этом Ubisoft объявила в своём «Твиттере».

У игроков будет целых 5 дней на посещение Греции. После покупки пользователи смогут продолжить прохождение с того места, где они остановились на бесплатных выходных. Акция приурочена к 35-летию компании, ранее в её честь Ubisoft начала раздачу Anno 1404: History Edition.

Также организация анонсировала внедрение NFT-токенов в свои проекты и начала с Ghost Recon: Breakpoing. Игроки тут же раскритиковали Ubisoft: наставили анонсирующему ролику множество дизлайков — компании даже пришлось скрыть видео из общего доступа.

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