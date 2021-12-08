NVIDIA пообещала исправить поставки видеокарт к концу 2022 года

На конференции UBS Global TMT финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс рассказала о ситуации с поставками видеокарт. По её словам, компания усиленно работает над увеличением поставок и уже инвестировала в контракты с партнёрами миллиарды долларов.
Кресс также отметила, что NVIDIA заинтересована в понижении цен на видеокарты — в данный момент они выше рекомендуемых в несколько раз. Для этого компания планирует резко увеличить предложение, тем самым понизив спрос. По её прогнозам, ситуация должна улучшиться к концу 2022 года. Однако финансовый директор не уточнила, какое влияние на ситуацию потенциально могут оказать майнеры.
Кресс отметила, что показатели прибыли компании с каждым годом растут, и NVIDIA ожидает увеличения выручки за четвёртый квартал 2021 года.
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