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Разработчики Halo Infinite раскрыли размер кампании

Разработчики Halo Infinite раскрыли размер кампании
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Сюжетная кампания Halo Infinite выйдет уже вечером 8 декабря, однако предзагрузка проекта всё ещё недоступна. Комьюнити-менеджер 343 Industries Брайан Джеррард извинился за сложившуюся ситуацию и объявил примерный размер дистрибутива игры.

Так, даже если у игрока не скачан бесплатный мультиплеер, его всё равно придётся загружать. В таком случае вес игры составит около 48 ГБ. Если пользователь скачал мультиплеер, то докачка сюжетной кампании займёт около 26 ГБ. Джеррард отметил, что игрокам гораздо проще будет скачать сначала мультиплеер и уже вечером дозагрузить сюжетный контент.

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К сожалению, комьюнити-менеджер не уточнил, почему предзагрузка проекта оказалась полностью недоступной. Как и то, почему сюжетную кампанию нельзя скачивать отдельно от мультиплеера. Такая возможность сэкономила бы несколько часов обладателям медленного интернет-соединения.

Ранее стало известно, что миссии в Halo Infinite нельзя будет перепроходить. То есть, если игрокам понравился какой-то игровой уровень или он упустил какой-то коллекционный предмет, ему придётся начинать игру заново.

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