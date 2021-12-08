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Genshin Impact версии 2.5 дадут протестировать. Инструкция по подаче заявки на бету

Genshin Impact версии 2.5 дадут протестировать. Инструкция по подаче заявки на бету
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Студия miHoYo анонсировала проведения закрытой беты версии 2.5 для Genshin Impact. Любой желающий может подать заявку на участие до 10 декабря 00:00 мск.

Для подачи заявки необходимо заполнить Google-форму и ответить на несколько вопросов, а также:

  • Быть совершеннолетним;
  • Предоставить доказательства своего возраста путём показа документов;
  • Вступить в официальное Discord-сообщество игры.

Если пользователя выберут участником бета-тестирования, то ему необходимо будет подписать договор о неразглашении информации до определённого момента времени. К слову, каких-либо данных о контенте нового обновления всё ещё нет. По слухам, оно должно выйти в феврале 2022 года.

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