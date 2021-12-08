Genshin Impact версии 2.5 дадут протестировать. Инструкция по подаче заявки на бету

Студия miHoYo анонсировала проведения закрытой беты версии 2.5 для Genshin Impact. Любой желающий может подать заявку на участие до 10 декабря 00:00 мск.

Для подачи заявки необходимо заполнить Google-форму и ответить на несколько вопросов, а также:

Быть совершеннолетним;

Предоставить доказательства своего возраста путём показа документов;

Вступить в официальное Discord-сообщество игры.

Если пользователя выберут участником бета-тестирования, то ему необходимо будет подписать договор о неразглашении информации до определённого момента времени. К слову, каких-либо данных о контенте нового обновления всё ещё нет. По слухам, оно должно выйти в феврале 2022 года.

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