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Глава Xbox Фил Спенсер высказался про консольные войны с PlayStation и Nintendo

Глава Xbox Фил Спенсер высказался про консольные войны с PlayStation и Nintendo
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Глава Xbox Фил Спенсер в очередной раз высказался на тему консольного противостояния с другими гигантами индустрии — Sony и Nintendo. По его словам, токсичные геймеры лишь разжигают ненужные платформенные споры и создают негативный фон вместо того, чтобы радоваться за индустрию и продолжать жить дружно.

Спенсер отметил, что Xbox развивается не для того, чтобы на фоне компании другие смотрелись невзрачно. Наоборот, он считает, что от общего развития индустрии выиграют абсолютно все: от игроков до разработчиков. Глава Xbox ещё раз подчеркнул, что философия компании в первую очередь заключается в ставке на пользователей и их желания. В пример он привёл релиз проектов Microsoft в Steam — игроки уже давно просили его выпустить игры компании в магазине Valve, и их просьбы были исполнены.

Ранее Фил Спенсер высказался об уходе оригинальных разработчиков серии Halo — студии Bungie. По его словам, если бы подобная ситуация произошла вновь, то он нашёл бы способ удержать такую сильную команду в рядах Xbox.

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