Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли детали разрушаемости и сложности

Сотрудники GSG Game World продолжают делиться подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2. Комьюнити-менеджеры рассказали в Discord о сложности и разрушаемых объектах шутера.

Углубляться в детали сложности S.T.A.L.K.E.R. 2 не стали, отметив, что «выживать в Зоне станет сложнее». Вероятно, это произойдёт за счёт новых типов врагов и других элементов, которые усложнят игру. Также стало известно, что в шутере будет хоть и небольшая, но разрушаемость — сравнять с землёй целое здание не дадут.

Большинство мелких преград и предметов окружения разрушаемы и простреливаются насквозь, тем лучше, чем сильнее у вас оружие.

2 декабря стало известно, что GSC не будет добавлять в одиночную игру микротранзакции, однако полностью исключать появление внутриигровых покупок нельзя. Если верить слухам, то на консолях Xbox шутер займёт 180 ГБ.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля на ПК и Xbox Series. С момента релиза игра попадёт в Xbox Game Pass.

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