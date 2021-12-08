В музее Лондона повесили 6-метровую картину по Halo Infinite

Сегодня вечером выйдет сюжетной кампании Halo Infinite. В честь этого Microsoft объединилась с художницей Ивой Трой для создания огромной шестиметровой картины по шутеру.

Работа получила простое и лаконичное название — «Шедевр». Картина выполнена со множеством ярких цветов. Преобладающие оттенки: оранжевый, зелёный и голубой. Трой написала картину примерно за месяц, но для этого ей пришлось хорошенько изучить вселенную Halo.

На картине можно увидеть Мастера Чифа, который сражается против огромного количества врагов. Фанаты франшизы смогут найти отсылки и пасхалки. Над этим художница тоже постаралась.

Работа пробудет в музее Лондона до 15 декабря. Microsoft позаботилась и о тех, кто не сможет посетить выставку. Картину можно скачать в виде обоев в 4K-разрешении.

Halo Infinite получила в основном положительные отзывы от критиков. На фоне провальных осенних релизов игру назвали лучшей за сезон. Мультиплеер, к слову, доступен бесплатно с 15 ноября.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!