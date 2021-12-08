Самая популярная стримерша Amouranth снялась в мужском журнале Playboy

Самая популярная на Twitch стримерша Amouranth опубликовала фотографию в латексном костюме зайца с ушками. В «Твиттере» девушка подписала её: «Я официально стала моделью Playboy». Судя по всему, контент-мейкерша заключила соглашение с известным журналом для взрослых. Наряд на фото напрямую отсылает к видному образу всех участниц фотосъёмок.
Представители издания пока не подтвердили информацию и не анонсировали модель отдельно. В комментариях к посту фанаты нашли косвенные доказательства: Amouranth и маркетинговый директор Playboy подписались друг на друга.
Amouranth завоевала большую популярность в 2021 году благодаря трансляциям из бассейнов и другому откровенному контенту. Девушка зарабатывает с помощью канала на YouTube, где примеряет одежду, на стримах же либо общается, либо проводит ASMR-сеансы.
В конце ноября девушка поделилась историей, как заработала $ 221 тыс. всего за одну фотографию. Она впервые опубликовала снимок с обнажённой грудью на OnlyFans, в результате чего пост принёс огромные деньги.
- 8 декабря 2021
-
17:37
-
17:19
-
17:10
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
15:54
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
12:56
-
12:50
-
12:17
-
11:56
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:20
-
10:03
-
09:21
-
09:02
-
08:43
-
08:30
- 7 декабря 2021
-
22:10
-
21:52
-
20:33
-
20:08
-
19:15
-
19:10
-
18:31
-
18:25