Тестеров Apex Legends просили помочь с Battlefield 2042

Оказывается, отдел контроля качества Apex Legends из студии Respawn попросили в октябре присоединиться к команде Battlefield 2042 для помощи с финальными этапами производства. Об этом сообщил инсайдер Том Хендерсон.

Команду впервые попросили присоединиться к другому проекту.

По данным блогера, специалисты внесли правки — особенно по дизайну карт, которые успели заметно изменить к запуску Battlefield 2042 уже спустя месяц. При этом неизвестно, продолжают ли создатели Apex Legends и дальше с шутером DICE, учитывая, что теперь всю франшизу Battlefield возглавляет глава Respawn Винс Зампелла.

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На днях инсайдер, кстати, рассказал о проблемах производства Battlefield 2042, отметив, что в текущем виде игру начали делать немногим больше года назад — изначально это была королевская битва, которая эволюционировала в Hazard Zone.

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