От провала к успеху: как Halo Infinite вышла из кризиса

Репортёр Джейсон Шрайер опубликовал материал про производственный ад Halo Infinite, рассказав новые сведения о самом процессе создания шутера.

Как оказалось, в 2019 году проект находился в кризисе — у игры всё ещё не было чёткого видения, кроме желания перенести серию в огромный открытый мир в духе игр Ubisoft или The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако от идеи отказались и в одночасье от изначально плана осталась лишь треть задумок. Впереди лишь полтора года до релиза.

Однако инструменты и движок оставляли желать лучшего — с ними у разработчиков возникало множество проблем, из-за чего некоторые базовые действия могли занимать куда больше нужного времени. Вдобавок ещё и возникало множество багов, которые оттягивали релиз.

Но в Microsoft стояли на своём — игра должна выйти вместе с новой Xbox осенью 2020 года.

Всё изменилось в июле 2020 года, когда Halo Infinite впервые показали публике — для этого подготовили 9-минутное демо, качество которого вызывало вопросы даже внутри команды разработчиков. Как позже публично признался глава Xbox Фил Спенсер, решение показать шутер в том виде было ошибочным.

У нас была надежда — мы не хотели кого-то обманывать. Однако надежду вряд ли стоит считать надёжной стратегией.

В команде Halo Infinite начались масштабные перестановки, а место креативного лидера неожиданно занял Джозеф Стейтен, сценарист первых трёх Halo. Он же убедил Microsoft отложить релиз, чтобы выпустить отличный продукт — иначе был шанс повторить судьбу Halo: The Master Chief Collection со множеством сетевых багов. За них разработчики извинялась ещё несколько лет после премьеры.

При этом игроки встретили перенос с позитивом. По демонстрации было видно, что игре требуется довольное время и решение Microsoft оказалось единственно верным.

Если кратко суммировать, то шутеру очень повезло. Во-первых, разработчики приняли тяжёлое решение уменьшить масштабы. Во-вторых, в команду пришли люди с чётким творческим видением — на его основе уже доделывали игру.

В-третьих, Halo Infinite станет базой для расширения — новые кампании и уровни будут постепенно появляться в игре. Благодаря этому разработчики смогут исправить и другие недостатки текущей версии шутера.

Сюжетная кампания Halo Infinite выходит через несколько часов, 8 декабря в 21:00 мск, однако журналисты уже оценили сюжетный режим. Его в большинстве своём хвалят, поэтому путь игры уже можно назвать успешным, хотя она была в шаге от провала.

А мультиплеер вы и сами могли попробовать уже три недели как — его ведь неожиданно выпустили 15 ноября, в день 20-летия франшизы.

