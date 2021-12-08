Новое DLC для GTA Online продолжит сюжет за Франклина и Ламара из GTA 5

Rockstar анонсировала следующее крупное обновление для GTA Online — «Контракты». Это полноценное сюжетное расширение, которое внезапно продолжит историю Франклина, протагониста сюжетной кампании GTA 5.

История крутится вокруг музыкальных новинок Доктора Дре (да, и он тут появится), которые загружены в смартфон рэпера — однако его украли и игрокам предстоит вернуть его. Вместе с этим в сетевой боевик добавят больше музыки известного музыканта.

События разворачиваются после финала GTA 5, а поклонники персонажей вернутся на родные для Франклина улицы, посетят горячие вечеринки пляжного города и побывают в офисе ФБР. Кстати, из старых героев вернётся и пёс Чёп.

Обновление выйдет уже 15 декабря. Вместе с ним добавят новое оружие (ЭМИ-пистолет и электрошокер), несколько новых видов техники, свежую хаб-локацию и многое другое. Подробности обещают в ближайшие дни.

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