Новое DLC для GTA Online продолжит сюжет за Франклина и Ламара из GTA 5

Rockstar анонсировала следующее крупное обновление для GTA Online — «Контракты». Это полноценное сюжетное расширение, которое внезапно продолжит историю Франклина, протагониста сюжетной кампании GTA 5.
История крутится вокруг музыкальных новинок Доктора Дре (да, и он тут появится), которые загружены в смартфон рэпера — однако его украли и игрокам предстоит вернуть его. Вместе с этим в сетевой боевик добавят больше музыки известного музыканта.
События разворачиваются после финала GTA 5, а поклонники персонажей вернутся на родные для Франклина улицы, посетят горячие вечеринки пляжного города и побывают в офисе ФБР. Кстати, из старых героев вернётся и пёс Чёп.
Обновление выйдет уже 15 декабря. Вместе с ним добавят новое оружие (ЭМИ-пистолет и электрошокер), несколько новых видов техники, свежую хаб-локацию и многое другое. Подробности обещают в ближайшие дни.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 8 декабря 2021
-
19:16
-
19:08
-
18:47
-
18:23
-
18:16
-
17:37
-
17:19
-
17:10
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
15:54
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
12:56
-
12:50
-
12:17
-
11:56
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:20
-
10:03
-
09:21
-
09:02
-
08:43
-
08:30
- 7 декабря 2021
-
22:10
-
21:52
-
20:33