Новую карту для Call of Duty: Warzone выпустили на час раньше

Activision неожиданно открыла доступ к новой карте Call of Duty: Warzone — владельцы Call of Duty: Vanguard уже могут отправиться на остров в Тихом океане, тогда как остальным придётся ждать ещё 25 часов.
Изначально Pacific должны были открыть в 20:00 мск, но издатель любит запускать сервера Call of Duty немножко заранее, так что больше ждать первую новую карту для королевской битвы не придётся. Вместе с этим в обоих шутерах стартовал первый совместный сезон со множеством нового контента.
К примеру, в Vanguard появилось две новые карты — одна из них, Radar, это ремейк локации из Modern Warfare 3. Также заметно расширили режим зомби, а в королевскую битву добавили множество элементов Второй мировой войны, включая огромное множество оружия. Вдобавок до конца недели обещают огромный ребаланс всего оружия.
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