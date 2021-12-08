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Системные требования God of War для ПК

Sony раскрыла системные требования God of War для ПК
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Sony выпустила второй трейлер ПК-версии God of War, который посвятила особенностям переиздания блокбастера студии из Санта-Моники, а также представила системные требования экшена сразу в пяти категориях.

Минимальные

  • Для 720р при 30 FPS на низких настройках графики
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 960 или AMD Radeon R9 290X
  • Процессор — Intel i5-2500k или AMD Ryzen 3 1200
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 70 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые

  • Для 1080р при 30 FPS на консольной графике
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 1060 или AMD Radeon RX 570
  • Процессор — Intel i5-6600k или AMD Ryzen 5 2400
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 70 ГБ на SSD.

Рекомендуемые для 60 FPS

  • Для 1080р при 60 FPS на консольной графике
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT
  • Процессор — Intel i7-4700k или AMD Ryzen 7 2700
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Место на диске — 70 ГБ на SSD.

Рекомендуемые для 1440р

  • Для 1440р при 60 FPS на высоких настройках графики
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT
  • Процессор — Intel i7-7700k или AMD Ryzen 7 3700х
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 70 ГБ на SSD.

Требования для 4К

  • Для 4К при 60 FPS на ультра-настройках графики
  • Видеокарта — NVIDIA GTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT
  • Процессор — Intel i9-9900k или AMD Ryzen 9 3950х
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Место на диске — 70 ГБ на SSD.

Издатель обещает честное 4К, производительность выше 60 кадров в секунду, улучшенную графику вроде теней, отражений, затенения и освещения, а также поддержку технологий масштабирования картинки DLSS и сокращения задержки ввода Reflex.

Управлять Кратосом можно как с DualShock 4 и DualSense, так и с других геймпадов. Желающие смогут проходить и на клавиатуре с мышью.

God of War выходит 14 января на ПК. Уже доступен предзаказ, который обойдётся в 3149 рублей в Steam и на других площадках. В отношении региональных цен Sony даже для компьютеров придерживается довольно высоких стандартов.

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