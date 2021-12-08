Игорь Акинфеев попал в 12-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team
Поделиться
EA выпустила 12-ю команду недели для FIFA 22 Ultimate Team. Туда попал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который отличился за прошедшие семь дней в матче с «Крыльями Советов». Рейтинг игрока в Ultimate Team составляет 83 балла.
Лучшие карточки 12 недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Чиро Иммобиле — 88 баллов
- Бернарду Силва — 87 баллов
- Кингсли Коман — 87 баллов
- Джордан Хендерсон — 86 баллов
- Алессандро Бастони — 86 баллов
- Тежи Саванье — 85 баллов
- Лука Йович — 84 балла
- Винченцо Грифо — 84 балла
- Игорь Акинфеев — 83 балла.
Футболисты доступны в игровых наборах до 15 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
23:06
-
23:00
-
22:50
-
20:43
-
20:31
-
20:15
-
20:06
-
19:16
-
19:08
-
18:47
-
18:23
-
18:16
-
17:37
-
17:19
-
17:10
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
15:54
-
15:05
-
14:50
-
14:41
-
14:28
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
12:56
-
12:50
-
12:17
-
11:56
-
11:37
-
11:11
-
10:49
-
10:20
-
10:03
Партнерский контент