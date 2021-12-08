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Игорь Акинфеев попал в 12-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team

Игорь Акинфеев попал в 12-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила 12-ю команду недели для FIFA 22 Ultimate Team. Туда попал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который отличился за прошедшие семь дней в матче с «Крыльями Советов». Рейтинг игрока в Ultimate Team составляет 83 балла.

Лучшие карточки 12 недели в FIFA 22 Ultimate Team

  • Чиро Иммобиле — 88 баллов
  • Бернарду Силва — 87 баллов
  • Кингсли Коман — 87 баллов
  • Джордан Хендерсон — 86 баллов
  • Алессандро Бастони — 86 баллов
  • Тежи Саванье — 85 баллов
  • Лука Йович — 84 балла
  • Винченцо Грифо — 84 балла
  • Игорь Акинфеев — 83 балла.

Футболисты доступны в игровых наборах до 15 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

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