Игорь Акинфеев попал в 12-ю команду недели FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила 12-ю команду недели для FIFA 22 Ultimate Team. Туда попал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который отличился за прошедшие семь дней в матче с «Крыльями Советов». Рейтинг игрока в Ultimate Team составляет 83 балла.

Лучшие карточки 12 недели в FIFA 22 Ultimate Team

Чиро Иммобиле — 88 баллов

Бернарду Силва — 87 баллов

Кингсли Коман — 87 баллов

Джордан Хендерсон — 86 баллов

Алессандро Бастони — 86 баллов

Тежи Саванье — 85 баллов

Лука Йович — 84 балла

Винченцо Грифо — 84 балла

Игорь Акинфеев — 83 балла.

Футболисты доступны в игровых наборах до 15 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

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