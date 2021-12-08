Сюжетная кампания Halo Infinite наконец-то вышла

Производственный ад Halo Infinite наконец-то подошёл к концу и сюжетная кампания шутера добралась до выхода. Отправиться в очередной раз спасать человечество можно на Xbox Series, Xbox One и ПК — у подписчиков Xbox Game Pass доступ к игре бесплатный.

А вот желающим приобрести игру придётся выложить немало средств:

Мы ещё пару дней назад успели поделиться первыми впечатлениями от кампании — по первым часам, это действительно лучшая Halo не только от 343 Industries, но и даже Bungie. Новинка больше всего пытается подражать оригинальной Combat Evolved, переместив действие в просторные локации-песочницы.

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