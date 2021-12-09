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Фото: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт вернулись в гостиную Гриффиндора

Фото: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт вернулись в гостиную Гриффиндора
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HBO показала первый кадр из грядущего спецэпизода «Гарри Поттера». В нём главные актёры франшизы — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт — вновь находятся в гостиной Гриффиндора и общаются на тему происходящих в Хогвартсе событий.

В спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка. Помимо исполнителей ролей Гарри, Рона и Гермионы в спецвыпуске окажутся почти все основные артисты франшизы.

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На HBO выйдет спецэпизод «Гарри Поттера» с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон

Ранее к спецэпизоду вышел тизер, в котором актёры получают письма из Хогвартса. Они отправляются на платформу 9¾, чтобы вновь оказаться в школе чародейства и волшебства.

Новогодний спецвыпуск выйдет 1 января 2022 года в сервисе HBO Max.

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