Фото: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт вернулись в гостиную Гриффиндора

HBO показала первый кадр из грядущего спецэпизода «Гарри Поттера». В нём главные актёры франшизы — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт — вновь находятся в гостиной Гриффиндора и общаются на тему происходящих в Хогвартсе событий.
В спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания «Гарри Поттера и Философского камня», поделятся забавными историями, а также побывают в оригинальных декорациях школьного замка. Помимо исполнителей ролей Гарри, Рона и Гермионы в спецвыпуске окажутся почти все основные артисты франшизы.
Ранее к спецэпизоду вышел тизер, в котором актёры получают письма из Хогвартса. Они отправляются на платформу 9¾, чтобы вновь оказаться в школе чародейства и волшебства.
Новогодний спецвыпуск выйдет 1 января 2022 года в сервисе HBO Max.
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