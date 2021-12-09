В мультиплеер Call of Duty: Vanguard вновь можно будет сыграть полностью бесплатно

Activision анонсировала бесплатные выходные для Call of Duty: Vanguard. Любой желающий сможет бесплатно сыграть в мультиплеер и зомби-режим в период с 16 по 21 декабря на ПК и консолях.

При покупке проекта весь прогресс из бесплатной версии перенесётся в полную игру. Это уже второй бесплатный период у Vanguard — прошлая акция проходила с 18 по 22 ноября. Неясно, будут ли какие-то ограничения в будущей акции — в прошлый раз поиск матча был недоступен, если пользователь искал игру вместе с другом в одном лобби.

Аналитики считают, что вторая акция, а также недавняя первая скидка через полтора месяца с релиза, символизируют о неудовлетворительных продажах шутера. Также отмечается, что таким образом Activision хочет привлечь внимание к своей игре, ведь осенью можно поиграть в том числе в бесплатную Halo Infinite и Battlefield 2042.

Ранее в Call of Duty: Warzone стартовал ранний доступ к новой карте. Вместе с этим в королевской битве прошли масштабные изменения — множество старого снаряжения удалили, добавив и много нового.

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