Halo Infinite — Игра года на The Game Awards 2021 по результатам зрительского голосования

Финальный этап пользовательского голосования на The Game Awards 2021 стартовал 7 декабря и завершился сегодня утром. По его результатом Игрой года стала Halo Infinite.
Около трети пользователей отдали свой голос проекту от Microsoft. Второе место заняла Metroid Dread, третье — It Takes Two.
Не совсем понятно, как Halo Infinite была допущена к списку номинантов — до 8 декабря у проекта был доступен бесплатный мультиплеер в стадии беты, а одиночная кампания вышла только вчера вечером. Видимо, пользователи высоко оценили качество сетевых сражений шутера и решили поддержать Xbox.
Церемония The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря в 04:00 мск. Её можно будет посмотреть как на стриминговых сервисах, так и в виртуальной среде — на платформе Core Games. Ведущий мероприятия Джефф Кили пообещал множество игровых анонсов и 4-5 демонстраций, сопоставимых по ажиотажу с первым геймплейным трейлером Elden Ring.
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