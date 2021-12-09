Opera запустила виртуальное «кладбище геймеров»

Команда разработчиков браузера Opera представила первое в мире «кладбище геймеров». На сайте, выполненном в 8-битной стилистике, игроки могут увековечить своих друзей-геймеров, которые больше не могут играть в видеоигры из-за занятости в реальной жизни.

Он стал буддистом и удалил все свои игры

На «кладбище» можно построить могилу, аватар и напечатать эпитафию. При клике на одну из них сайт предлагать отдать уважение, нажав клавишу F, — так Opera обыгрывает мем «Удерживайте F, чтобы почтить память».

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В данный момент на сайте уже более 26 тысяч геймерских могил — и их число продолжает расти. Проект приурочен к новой рекламной кампании браузера. По словам организации, лучше всего он работает и отображается именно в Opera.

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