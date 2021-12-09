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Кайл, Стэн, Картман и Кенни отправились в прошлое: тизер нового эпизода «Южного Парка»

Кайл, Стэн, Картман и Кенни отправились в прошлое: тизер нового эпизода «Южного Парка»
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Paramount выпустила первый тизер нового спецвыпуска «Южного Парка». Эпизод называется «Возвращение ковида» и будет посвящён путешествиям во времени и пандемии Covid-19. Он выйдет на Paramount+ уже 16 декабря.

Повзрослевшие Кайл, Стэн, Картман и Кенни отправятся в прошлое, чтобы вовремя остановить распространение коронавируса. Эпизод станет прямым продолжением прошлого «Постковидного» спецвыпуска, где культовым персонажам за 30. Они находятся в мире глубокого упадка, который так и не смог восстановиться после пандемии.

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Постаревшие Кайл, Стэн, Картман и Кенни: тизер «Постковидного» эпизода «Южного Парка»

«Возвращение ковида» — вторая полнометражка «Южного Парка» из 14-ти запланированных. До 2027 сезона также должны выйти ещё 6 сезонов мультсериала.

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