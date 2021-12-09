В Steam началась распродажа, посвящённая The Game Awards 2021

В честь грядущей The Game Awards 2021 в Steam стартовала мини-распродажа. В неё вошли основные номинанты из будущей церемонии, а также победители прошлых годов.

Лучшие предложения мини-распродажи в Steam

С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Акция продлится до 13 декабря включительно.

Сама The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря в 04:00 мск. На церемонии обещают сделать множество анонсов и показать 4-5 демонстраций, сопоставимых по ажиотажу с первым геймплейным трейлером Elden Ring.

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