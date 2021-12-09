В Steam началась распродажа, посвящённая The Game Awards 2021
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В честь грядущей The Game Awards 2021 в Steam стартовала мини-распродажа. В неё вошли основные номинанты из будущей церемонии, а также победители прошлых годов.
Лучшие предложения мини-распродажи в Steam
- Cyberpunk 2077 — 999 рублей (вместо 1999 рублей)
- Microsoft Flight Simulator — 3484 рублей (вместо 4356 рублей)
- «Стражи Галактики» — 1624 рубля (вместо 2499 рублей)
- Back 4 Blood — 1399 рублей (вместо 1999 рублей)
- Life is Strange: True Colors — 1299 рублей (вместо 1999 рублей)
- Resident Evil Village — 999 рублей (вместо 1999 рублей)
- Deathloop — 1249 рублей (вместо 2499 рублей)
- FIFA 22 — 1399 рублей (вместо 3499 рублей)
- It Takes Two — 1549 рублей (вместо 2499 рублей)
- Tales of Arise: Deluxe Edition — 2474 рубля (вместо 3299 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться здесь. Акция продлится до 13 декабря включительно.
Сама The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря в 04:00 мск. На церемонии обещают сделать множество анонсов и показать 4-5 демонстраций, сопоставимых по ажиотажу с первым геймплейным трейлером Elden Ring.
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