Авторы Cyberpunk 2077 ведут переговоры с инвесторами, подавшими в суд на разработчиков

В начале 2021 группа инвесторов подала в суд на CD Projekt RED. В своих заявлениях они указали, что лишились большой части прибыли из-за скандального запуска Cyberpunk 2077 — игру даже удалили из PS Store до лета 2021 года, что сильно сказалось на их прибыли.
8 декабря Калифорнийский суд сообщил, что стороны вступили в фазу активных переговоров. Если им удастся достичь определённого компромисса, то инвесторы могут забрать свои иски до крупномасштабных судебных разбирательств. Если же нет, то они будут судиться, и теоретически CD Projekt могут грозить крупные штрафы.
Ранее стало известно, что подробности улучшенных версий «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 появятся только в начале 2022 года. Тем временем студия продолжает работу над исправлением ошибок последней и готовит для проекта сюжетные дополнения.
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