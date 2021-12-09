В New World наконец-то началось слияние миров

Amazon Games наконец-то начала слияние миров в New World. Изначально его планировали совершить ещё в ноябре, однако из-за технических трудностей и релиза первого патча команда переносила событие несколько раз.

Слияние миров — объединение нескольких серверов в один. Таким образом разработчики решают проблему с малой наполняемостью отдельных игровых зон. По словам авторов, при слиянии миров не пострадают вещи и сами персонажи. 8 декабря началось объединение европейских серверов, 9 и 10 сольются миры Южной Америки и Азии.

New World вышла на ПК в Steam 28 сентября. Проект сразу же привлёк огромную аудиторию — пиковый онлайн на платформе Valve превысил 900 тысяч человек. Однако спустя 2 месяца среднее количество игроков не превышает 150 тысяч, поэтому разработчики приняли решение объединить полупустые сервера в один. Это происходит на фоне проблем с ботами, которые разрушают экономику многим игровым кланам.

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