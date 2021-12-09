В средневековую Chivalry 2 дадут поиграть бесплатно

В мультиплеерном экшене Chivalry 2 скоро начнутся бесплатные выходные. Доступ предоставят для всех желающих на ПК и консолях, начиная с 9 декабря. Акция завершится 13 декабря в 11:00 мск.

Бесплатно поиграть можно будет на ПК в Epic Games Store, а также на консолях PlayStation и Xbox. Разработчики не уточнили, нужно ли будет покупать приобретать подписку Xbox Live или PlayStation Plus для мультиплеера.

Chivalry 2 — это сетевой экшен от первого лица, вдохновлённый средневековыми сражениями. В игре представлены знаковые моменты эпохи, включая битвы на мечах и масштабные осады замков. Игра вышла летом 2021 года и получила положительные отзывы от критиков.

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