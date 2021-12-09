Показали новые скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Вслед за множеством свежих подробностей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl разработчики и представили сразу пять совершенно разных скриншотов.

Где-то мрачная узкая локация с поджидающим в конце коридора контролёром, где-то красочные поля чуть ли не в духе фэнтезийного «Ведьмака 3: Кровь и вино», а что-то напоминает уже куда более близкую по духу Metro: Exodus. В целом сиквел выглядит более чем достойно.

Альбом с новыми скриншотами

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выходит 28 апреля на Xbox Series и ПК. Среди новых подробностей разработчики отметили большой открытый мир (больше, чем у Far Cry 5 и Skyrim), созданные при помощи артефактов гаджеты, кампания продолжительностью 100 часов и многое другое.

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