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Лучшие фильмы и сериалы 2021 года на IMDb

Лучшие фильмы и сериалы 2021 года на IMDb
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Сервис IMDb опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Они создавались на основе популярности страниц: учитывались посещения с ПК и мобильных устройств. Самым популярным фильмом года стала «Дюна» Дени Вильнева. В списке сериалов первое место неожиданно занял «ВандаВижен».

Самые популярные фильмы 2021 года

  1. «Дюна»
  2. «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
  3. «Вечные»
  4. «Мортал Комбат»
  5. «Лига справедливости» Зака Снайдера
  6. «Годзилла против Конга»
  7. «Чёрная вдова»
  8. «Армия мертвецов»
  9. «Круэлла»
  10. «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Самые популярные сериалы 2021 года

  1. «ВандаВижен»
  2. «Локи»
  3. «Игра в кальмара»
  4. «Сокол и Зимний солдат»
  5. «Бриджертоны»
  6. «Ходячие мертвецы»
  7. «Мейр из Исттауна»
  8. «Тень и Кость»
  9. «Кобра Кай»
  10. «Люцифер»

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