Лучшие фильмы и сериалы 2021 года на IMDb
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Сервис IMDb опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Они создавались на основе популярности страниц: учитывались посещения с ПК и мобильных устройств. Самым популярным фильмом года стала «Дюна» Дени Вильнева. В списке сериалов первое место неожиданно занял «ВандаВижен».
Самые популярные фильмы 2021 года
- «Дюна»
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
- «Вечные»
- «Мортал Комбат»
- «Лига справедливости» Зака Снайдера
- «Годзилла против Конга»
- «Чёрная вдова»
- «Армия мертвецов»
- «Круэлла»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Самые популярные сериалы 2021 года
- «ВандаВижен»
- «Локи»
- «Игра в кальмара»
- «Сокол и Зимний солдат»
- «Бриджертоны»
- «Ходячие мертвецы»
- «Мейр из Исттауна»
- «Тень и Кость»
- «Кобра Кай»
- «Люцифер»
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