Лучшие фильмы и сериалы 2021 года на IMDb

Сервис IMDb опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Они создавались на основе популярности страниц: учитывались посещения с ПК и мобильных устройств. Самым популярным фильмом года стала «Дюна» Дени Вильнева. В списке сериалов первое место неожиданно занял «ВандаВижен».

Самые популярные фильмы 2021 года

«Дюна» «Отряд самоубийц: Миссия навылет» «Вечные» «Мортал Комбат» «Лига справедливости» Зака Снайдера «Годзилла против Конга» «Чёрная вдова» «Армия мертвецов» «Круэлла» «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Самые популярные сериалы 2021 года

«ВандаВижен» «Локи» «Игра в кальмара» «Сокол и Зимний солдат» «Бриджертоны» «Ходячие мертвецы» «Мейр из Исттауна» «Тень и Кость» «Кобра Кай» «Люцифер»

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