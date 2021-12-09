Для Dota Underlords вышел пустой патч — он только продлил сезон до 2031 года

8 декабря для автошахмат по Dota 2 под названием Dota Underlords вышло первое за год обновление. Пользователи заметили, что оно не привносит в игру никаких изменений. Однако в базе данных Steam всё-таки обнаружили, для чего вышел патч — вместе с ним поддержку игры, а точнее первый сезон, продлили до 2031 года.

Пользователи предположили, что продление поддержки на такой срок на самом деле означает её полное прекращение, ведь уже больше года в проекте не было никаких нововведений.

Dota Underlords — бесплатный автобаттлер, в котором герои из Dota 2 автоматически сражаются друг с другом. Игроку нужно лишь собирать отряд и выбирать персонажам способности. Проект разработали на основе пользовательской карты в Dota 2, которая очень быстро набрала огромную популярность. Однако со временем пользователи начали покидать игру из-за отсутствия обновлений. В данный момент ежедневный онлайн не превышает 3 тысяч игроков.

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