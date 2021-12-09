Церемония The Game Awards 2021 начнётся через 12 часов. Смотрите её с нами!

Уже через 12 часов, 10 декабря в 04:00 мск, начнётся церемония The Game Awards 2021. Однако во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года, но и дадут взглянуть на будущее индустрии.

Уже известно, что покажут:

новую игру про Соника (и первый трейлер сиквела фильма)

«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» от создателей Batman: Arkham

«4-5 премьер уровня» первого геймплея Elden Ring

показ «Матрицы: Пробуждение» на Unreal Engine 5

анонс 4 игр для Xbox Game Pass на ПК

первый трейлер сериала по Halo

показ адвенчуры The Lord of the Rings: Gollum

новинка Saber Interactive

свежий показ Saints Row

премьера Steelrising — RPG от создателей GreedFall про альтернативную Францию 18 века

Глобально обещают самую насыщенную The Game Awards.

Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с большими деталями. А пока можете взглянуть на номинации и попытаться угадать, кто заберёт главную — игру года!

Кто заберёт игру года?

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village.

Игроки уже сделали свой выбор — для них это Halo Infinite. И пусть сюжетная кампания вышла буквально несколько часов назад!