Церемония The Game Awards 2021 начнётся через 12 часов. Смотрите её с нами!
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Уже через 12 часов, 10 декабря в 04:00 мск, начнётся церемония The Game Awards 2021. Однако во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года, но и дадут взглянуть на будущее индустрии.
Уже известно, что покажут:
- новую игру про Соника (и первый трейлер сиквела фильма)
- «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» от создателей Batman: Arkham
- «4-5 премьер уровня» первого геймплея Elden Ring
- показ «Матрицы: Пробуждение» на Unreal Engine 5
- анонс 4 игр для Xbox Game Pass на ПК
- первый трейлер сериала по Halo
- показ адвенчуры The Lord of the Rings: Gollum
- новинка Saber Interactive
- свежий показ Saints Row
- премьера Steelrising — RPG от создателей GreedFall про альтернативную Францию 18 века
Глобально обещают самую насыщенную The Game Awards.
Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с большими деталями. А пока можете взглянуть на номинации и попытаться угадать, кто заберёт главную — игру года!
Кто заберёт игру года?
- Deathloop
- It Takes Two
- Metroid Dread
- Psychonauts 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village.
Игроки уже сделали свой выбор — для них это Halo Infinite. И пусть сюжетная кампания вышла буквально несколько часов назад!
Новость по темеСтали известны номинанты The Game Awards 2021
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