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Церемония The Game Awards 2021 начнётся через 12 часов. Смотрите её с нами!

Церемония The Game Awards 2021 начнётся через 12 часов. Смотрите её с нами!
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Уже через 12 часов, 10 декабря в 04:00 мск, начнётся церемония The Game Awards 2021. Однако во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года, но и дадут взглянуть на будущее индустрии.

Уже известно, что покажут:

  • новую игру про Соника (и первый трейлер сиквела фильма)
  • «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» от создателей Batman: Arkham
  • «4-5 премьер уровня» первого геймплея Elden Ring
  • показ «Матрицы: Пробуждение» на Unreal Engine 5
  • анонс 4 игр для Xbox Game Pass на ПК
  • первый трейлер сериала по Halo
  • показ адвенчуры The Lord of the Rings: Gollum
  • новинка Saber Interactive
  • свежий показ Saints Row
  • премьера Steelrising — RPG от создателей GreedFall про альтернативную Францию 18 века
Глобально обещают самую насыщенную The Game Awards.

Мы будем вести текстовую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с большими деталями. А пока можете взглянуть на номинации и попытаться угадать, кто заберёт главную — игру года!

Кто заберёт игру года?

  • Deathloop
  • It Takes Two
  • Metroid Dread
  • Psychonauts 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil Village.

Игроки уже сделали свой выбор — для них это Halo Infinite. И пусть сюжетная кампания вышла буквально несколько часов назад!

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