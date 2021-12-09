Каждый день по бесплатной игре: в Epic Games Store раздадут 14 игр

Куда же мы без утечек: через неделю в Epic Games Store начнётся новогодняя распродажа, которая традиционно сопровождается ежедневной раздачей новых игр. Сведения раскрыл авторитетный французский ресурс Dealabs.

Первой в акции станет Shenmue 3, но источник утверждает, что минимум восемь бесплатных проектов в рамках раздачи будут значимыми — лучшую должны раздать 25 декабря. Среди других значимых дней отметили 17, 19, 22, 23, 24 и 28 декабря. Раздача последней игры начнётся 30 декабря — она продлится неделю, до 6 января.

Подобную акцию Epic Games проводит уже третий год подряд. В прошлые разы раздавали игры вроде Alien: Isolation, Jurassic World Evolution, Cities Skylines, Inside и другие. Будем следить за акцией!

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