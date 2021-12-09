Игроки жалуются на массу проблем в Call of Duty: Warzone после выхода новой карты

Вчера Activision выпустила для Call of Duty: Warzone новую карту — «Кальдера». Похоже, в этом году без проблем стартовала только Halo Infinite, поскольку игроки жалуются на большое количество багов и графических ошибок в королевской битве.

Больше всего жалоб поступает на графические артефакты, вроде отсутствия цвета у текстур или наоборот его перенасыщение. На видео ниже можно увидеть некоторые из багов, особенно «эффективно» выглядит оружие, поверх которого будто наложили сотню текстур.

Авторы из Raven знают о появившихся проблемах и уже решают их. В будущем ожидаются патчи с исправлением ошибок, однако никаких сроков разработчики не назвали. 6 декабря стало известно, что около 40 тестеров Warzone хотят устроить протест. В первую очередь это негативно скажется на самой королевской битве.

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