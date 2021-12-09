В Battlefield 2042 появились первые испытания с наградами

Авторы Battlefield 2042 запустили еженедельные испытания, за выполнение которых можно получить различные награды. Подобное практикуется практически в каждой мультиплеерной игре, из-за чего игроки быстрее получают предметы.

Первой наградой стал скин «Избавление» для дробовика MCS-880. Оружие открывается каждому, кто достиг седьмого уровня. Для получения скина необходимо выполнить три цели.

Цели, которые нужно выполнить для получения скина

Заминировать, обезвредить или уничтожить три цели в режиме «Штурм»

Убить 30 противников из винтовок или дробовиков

Спасти 50 товарищей по команде

Battlefield 2042 вышла совсем недавно, однако шутер уже попал на распродажу в PS Store к The Game Awards 2021. Игру можно купить за 4124 рубля.

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