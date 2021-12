PS5 для Кратоса. Консоль детально украсили в стиле God of War

Пользователь Reddit под ником Fan2fanbr показал съёмные панели для PS5 в стиле God of War, которые сделал со своей девушкой. Работа получилась впечатляющая, притом кастомизация не займёт много времени.

Передняя часть консоли будто обделана кожей, а сверху красуется символ бога войны. На левую сторону авторы поместили золотые цепи, название игры и голову Мимира. На правой стороне разместили топор Левиафан и щит Кратоса. Вместе всё смотрится гармонично, идеальная консоль для Спартанца.

На странице в «Инстаграме» можно найти описание. Там говорится, что это «бразильская пара, которая обожает видеоигры». В социальной сети можно найти и другие проекты. Например, боковые панели в стиле Red Dead Redemption 2, Resident Evil и The Last of Us.

