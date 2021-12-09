Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PS5 для Кратоса. Консоль детально украсили в стиле God of War

PS5 для Кратоса. Консоль детально украсили в стиле God of War
Комментарии

Пользователь Reddit под ником Fan2fanbr показал съёмные панели для PS5 в стиле God of War, которые сделал со своей девушкой. Работа получилась впечатляющая, притом кастомизация не займёт много времени.

Передняя часть консоли будто обделана кожей, а сверху красуется символ бога войны. На левую сторону авторы поместили золотые цепи, название игры и голову Мимира. На правой стороне разместили топор Левиафан и щит Кратоса. Вместе всё смотрится гармонично, идеальная консоль для Спартанца.

На странице в «Инстаграме» можно найти описание. Там говорится, что это «бразильская пара, которая обожает видеоигры». В социальной сети можно найти и другие проекты. Например, боковые панели в стиле Red Dead Redemption 2, Resident Evil и The Last of Us.

Отправляемся в тропики на новой карте в Call of Duty: Warzone! Первые впечатления Отправляемся в тропики на новой карте в Call of Duty: Warzone! Первые впечатления

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021