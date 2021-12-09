Фанаты сделали свой трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» за 3 тыс. рублей

Ютубер Albert Leung опубликовал бюджетный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» на своём канале. Авторы в шутку отметили, что потратили на создание ролика всего $ 39 (~3 тыс. рублей).
Авторы трейлера воссоздали все сцены из официального ролика, но со своими особенностями. Например, вместо бомбы Зелёного гоблина использовали теннисный мячик, а железные лапы Человека-паука заменили картонками.
Сравнительные кадры из фанатского и официального трейлеров
Теннисный мячик вместо бомбы
Отто Октавиус, бюджетная версия
Оригинальная замена Ящеру
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится уже 15 декабря. Фильм завершит трилогию, начатую ещё с «Возвращения домой». Питеру Паркеру предстоит столкнуться с призраками прошлого в виде злодеев. Все фанаты ожидают появления Чарли Кокса в образе Сорвиголовы и Магуайра с Гарфилдом.
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