Конец мемам: в Epic Games Store спустя 3 года добавили корзину

Спустя три долгих года в Epic Games Store наконец-то добавили корзину. Мемам пришёл конец, поскольку многие поклонники Steam и другие игроки часто не проходили мимо возможности усмехнуться над скромным функционалом магазина создателей Fortnite — и отсутствие корзины было апогеем ситуации.
Интересно, как теперь будет работать раздача купонов на скидку в 650 рублей — если их вообще будут раздавать, а то на осенней распродаже о них тактично умолчали. Уже через неделю ожидается старт зимних скидок, где раздадут около 14 игр, и многим бы там пригодились купоны.
Сейчас в Epic Games Store раздают две игры — Godfall: Challenger Edition и Prison Architect.
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