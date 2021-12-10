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Анонс Star Wars: Eclipse — игра по «Звёздным войнам» от авторов Detroit: Become Human

Анонс Star Wars: Eclipse — игра по «Звёздным войнам» от авторов Detroit: Become Human
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Студия Quantic Dream представила свою новую игру — Star Wars: Eclipse. Сюжет расскажет о событиях, разворачивающихся примерно за 200 лет до фильма «Скрытая угроза» в период Высшей Республики. Тайтл анонсировали о время презентации The Game Awards 2021.

Новая эпоха известна тем, что во время неё ещё не были истреблены джедаи, поэтому они действовали более решительно.

Lucasfilm и Disney делают большие ставки на «Расцвет Республики» — новую эру для вселенной «Звёздных войн». Её развитие происходит в комиксах и книгах, теперь пришла очередь и игр. Для Quantic Dream это первый опыт работы над такой крупной франшизой.

Последняя крупная игра про франшизе Star Wars — Jedi: Fallen Order. Однако сейчас в разработке находится сразу несколько проектов, над одним из которых работает Ubisoft.

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