Анонс Star Wars: Eclipse — игра по «Звёздным войнам» от авторов Detroit: Become Human

Студия Quantic Dream представила свою новую игру — Star Wars: Eclipse. Сюжет расскажет о событиях, разворачивающихся примерно за 200 лет до фильма «Скрытая угроза» в период Высшей Республики. Тайтл анонсировали о время презентации The Game Awards 2021.
Новая эпоха известна тем, что во время неё ещё не были истреблены джедаи, поэтому они действовали более решительно.
Lucasfilm и Disney делают большие ставки на «Расцвет Республики» — новую эру для вселенной «Звёздных войн». Её развитие происходит в комиксах и книгах, теперь пришла очередь и игр. Для Quantic Dream это первый опыт работы над такой крупной франшизой.
Последняя крупная игра про франшизе Star Wars — Jedi: Fallen Order. Однако сейчас в разработке находится сразу несколько проектов, над одним из которых работает Ubisoft.
- 10 декабря 2021
-
04:37
-
04:37Анонсирована Alan Wake 2 Видео
-
04:22
-
04:22
-
01:42
- 9 декабря 2021
-
21:57
-
21:50
-
19:58
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:03
-
17:46
-
17:13
-
17:12
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:52
-
15:17
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:49
-
13:36
-
13:16
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:04
-
11:39
-
11:21
-
10:55
-
10:38
-
10:05