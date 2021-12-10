Анонсирована Alan Wake 2

Финская студия Remedy анонсировала Alan Wake 2. Релиз ожидается в 2023 году. Полноценный сиквел приключений Алана Уэйка представили на церемонии награждения The Game Awards 2021. Авторы также показали короткий трейлер.

На сцене TGA 2021 появился Сэм Лейк, который поделился короткой подробностью об игре: «Это survival-horror с элементами триллера». При этом автор пообещал, что тайтл будет использовать абсолютно новые приёмы, которых до этого в жанре не было. Следующая демонстрация игры ожидается летом 2022 года.

В конце 2021 года Remedy выпустила ремастер оригинальной Alan Wake. Игра вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Критики встретили тайтл тепло, поскольку авторы порта внесли множество качественных улучшений. Улучшенная версия может стать