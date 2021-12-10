Первый трейлер сиквела «Соника» — с Наклзом, Тейзлом и Эггманом

Кинокомпания Paramount Pictures выкатила дебютный трейлер второй части «Соника в кино». Судя по ролику, фильм будет масштабней оригинала, да и персонажей станет заметно больше.

В трейлере показали, как Соник помогает людям, останавливает грабителей и нарывается на новые проблемы. В ленте появятся друзья синего ежа — добрый Тейлз и агрессивный Наклз. Антагонистом опять выступит Эггман, роль которого вновь исполнит Джим Керри. При этом Наклз по канону сначала сражается против ежа.

Главные роли в фильме исполнили Идрис Эльба, Бен Шварц, Джеймс Марсден, Тика Самптер и другие. Режиссёром ленты выступил Джефф Фаулер, который снял первую часть.

Премьера второго «Соника» состоится в кинотеатрах 31 марта 2022 года.