PUBG станет бесплатной на ПК и консолях с 12 января

Krafton объявила, что PUBG: Battlegrounds перейдёт на условно-бесплатную модель распространения. Случится это через месяц, 12 января 2022 года.

Первые слухи о переходы игры на такую модель распространения появились ещё в конце июля 2021 года. Такое решение авторы приняли, чтобы значительно расширить аудиторию и позволить поиграть в PUBG тем, кто хотел, но по какой-то причине не мог.

PUBG придётся конкурировать с Fortnite и Call of Duty: Warzone, которые уверенно заняли свои ниши. Сделать тайтл условно-бесплатным хотели ещё в 2020-м, однако планы изменились. Однако даже спустя несколько лет после релиза PUBG остаётся одной из самых популярных игр в Steam, поэтому переход на F2P-модель может заметно подогреть интерес.