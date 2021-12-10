PUBG станет бесплатной на ПК и консолях с 12 января
Поделиться
Krafton объявила, что PUBG: Battlegrounds перейдёт на условно-бесплатную модель распространения. Случится это через месяц, 12 января 2022 года.
Первые слухи о переходы игры на такую модель распространения появились ещё в конце июля 2021 года. Такое решение авторы приняли, чтобы значительно расширить аудиторию и позволить поиграть в PUBG тем, кто хотел, но по какой-то причине не мог.
PUBG придётся конкурировать с Fortnite и Call of Duty: Warzone, которые уверенно заняли свои ниши. Сделать тайтл условно-бесплатным хотели ещё в 2020-м, однако планы изменились. Однако даже спустя несколько лет после релиза PUBG остаётся одной из самых популярных игр в Steam, поэтому переход на F2P-модель может заметно подогреть интерес.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:22
-
04:53
-
04:49
-
04:37
-
04:37
-
04:22
-
04:22
-
01:42
- 9 декабря 2021
-
21:57
-
21:50
-
19:58
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:03
-
17:46
-
17:13
-
17:12
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:52
-
15:17
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:49
-
13:36
-
13:16
-
13:08
-
12:59
-
12:51
Партнерский контент