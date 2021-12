Анонсирована Warhammer 40,000: Space Marine 2

На The Game Awards 2021 анонсировали продолжение Warhammer 40,000: Space Marine. В дебютном трейлере основными противниками выступают тираниды, а не орки.

За создание сиквела отвечает студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Home. Первую часть, напомним, сделала студия Relic (Dawn of War, Company of Heroes, Age of Empires 4), а издавала экшен обанкротившаяся THQ.

Сиквел создают только для систем нового поколения — PS5, Xbox Series и ПК. Даже примерную дату выхода раскрыть пока не могут.

В Space Marine 2 расскажут следующую историю Капитана Титуса.