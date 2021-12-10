Первый геймплей A Plague Tale: Requiem и новые скриншоты

Студия Asobo поучаствовала на The Game Awards 2021 и показала дебютный геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem. Продолжение приключений Амиции и Гуго выйдет в 2022 году на ПК и консолях.

Прежде всего ролик выделяется разнообразием локаций. Теперь брат и сестра окажутся на живописных пляжах, в густых лесах и заселённых городах. Кроме того, в одном из кадров главные герои плыли по морю на корабле. Судя по всему, основой игрового процесса останется взаимодействие Амиции с Гуго, а крысы всё ещё доставляют проблемы любому, кто будет неосторожен.

Оригинальная A Plague Tale с подзаголовком Innocence вышла в мае 2019 года. Журналисты и фанаты тепло приняли игру, поэтому Asobo достаточно быстро взялась за сиквел.

Синопсис

Где-то за морем лежит таинственный остров… ты слышишь его зов?

Жестокий, искажённый тёмными силами мир снова ждёт своих юных героев.



Амиция и Гуго отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь Гуго обуздать родовое проклятие.



Но силы Гуго просыпаются вновь, – и вот они, полчища крыс, несущие на серых спинах смерть и разрушение. Брат и сестра снова вынуждены бежать… На этот раз их ведёт пророчество о далёком острове, который может стать ключом к спасению Гуго.



Узнайте вместе с героями, на что вы готовы пойти, чтобы выжить и спасти своих любимых. Нападайте скрытно или залейте свой путь кровью врагов, но что бы вы ни выбрали – к вашим услугам обширный арсенал оружия, инструментов и сверхъестественных способностей.

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