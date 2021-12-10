Первый геймплей A Plague Tale: Requiem и новые скриншоты
Поделиться
Студия Asobo поучаствовала на The Game Awards 2021 и показала дебютный геймплейный трейлер A Plague Tale: Requiem. Продолжение приключений Амиции и Гуго выйдет в 2022 году на ПК и консолях.
Прежде всего ролик выделяется разнообразием локаций. Теперь брат и сестра окажутся на живописных пляжах, в густых лесах и заселённых городах. Кроме того, в одном из кадров главные герои плыли по морю на корабле. Судя по всему, основой игрового процесса останется взаимодействие Амиции с Гуго, а крысы всё ещё доставляют проблемы любому, кто будет неосторожен.
Оригинальная A Plague Tale с подзаголовком Innocence вышла в мае 2019 года. Журналисты и фанаты тепло приняли игру, поэтому Asobo достаточно быстро взялась за сиквел.
Синопсис
Где-то за морем лежит таинственный остров… ты слышишь его зов?
Жестокий, искажённый тёмными силами мир снова ждёт своих юных героев.
Амиция и Гуго отправляются на юг, чтобы начать новую жизнь вдали от чумы и помочь Гуго обуздать родовое проклятие.
Но силы Гуго просыпаются вновь, – и вот они, полчища крыс, несущие на серых спинах смерть и разрушение. Брат и сестра снова вынуждены бежать… На этот раз их ведёт пророчество о далёком острове, который может стать ключом к спасению Гуго.
Узнайте вместе с героями, на что вы готовы пойти, чтобы выжить и спасти своих любимых. Нападайте скрытно или залейте свой путь кровью врагов, но что бы вы ни выбрали – к вашим услугам обширный арсенал оружия, инструментов и сверхъестественных способностей.
Новые скриншоты из Steam
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
07:36
-
07:12
-
06:56
-
06:31
-
06:27
-
06:22
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:22
-
04:53
-
04:49
-
04:37
-
04:37
-
04:22
-
04:22
-
01:42
- 9 декабря 2021
-
21:57
-
21:50
-
19:58
-
19:20
-
19:01
-
18:49
-
18:03
-
17:46
-
17:13
-
17:12
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:52
-
15:17
-
14:50
-
14:34
-
14:25
Партнерский контент