Выпустили сюжетный синематик Elden Ring

FromSoftware представила сюжетный кинематографический трейлер Elden Ring. Вероятно, это вступление, которое традиционно используется в каждой игре студии.

В ролике показали, что в Междуземье за Кольцо Элден развернётся настоящая борьба. Игрокам предстоит стать тем самым избранным, который сразится с сильными противниками и завоюет себе власть.

Дублированный трейлер

Elden Ring выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Кстати, игра стала самой ожидаемой по версии пользователей.