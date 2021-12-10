Полное прохождение «Матрицы: Пробуждение» на Unreal Engine 5
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На The Game Awards 2021 представили техническую демоверсию к фильму «Матрица: Воскрешение». Сразу же появилось и полное прохождение технодемо. Она выглядит как настоящий некстген. Вероятно, именно такие игры ждут нас в будущем.
В начале ролика показали Киану Ривза, который ходит по Матрице и рассуждает о её предназначении. Затем действие меняется и можно увидеть Нео с Тринити, которые участвуют в погоне. После демонстрируется игровой процесс. Можно немного походить, изучить мир и даже пострелять.
Скачать демо можно бесплатно через PS Store для PlayStation 5 и через Microsoft Store для Xbox Series. Премьера ленты «Матрица: Воскрешение» состоится 16 декабря. Кстати, режиссёр ленты Лана Вачовски принимала участие в создании демоверсии.
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