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Meta выпустила первую версию своей метавселенной под названием Horizon Worlds

Meta выпустила первую версию своей метавселенной под названием Horizon Worlds
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Meta (бывш. «Фейсбук») представила первую версию своей метавселенной. Она называется Horizon Worlds и работает только в VR-шлеме. Проект пока доступен только жителям США и Канады старше 18 лет.

В данный момент Horizon Worlds — площадка по типу Roblox, где пользователи могут создавать свои вселенные с разными правилами игры. Для упрощения разработки авторы добавили специальные «блоки сценария», которые работают по аналогии с графическими редакторами. В дальнейшем они войдут в бесплатную библиотеку VR-ассетов.

В Horizon Worlds уже есть пользователи-гиды. Они помогают новичкам освоиться в метавселенной и рассказывают о правилах поведения на платформе. Стать гидом может любой опытный пользователь, который пройдёт небольшой тест. Прямо сейчас побывать в метавселенной можно со шлемом Meta Quest 2.

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